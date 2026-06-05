ಯಾದಗಿರಿ ಶೇಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಹಬ್ಬಲಿ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 22,500 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಶೇಂಗಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೊಂಡ ಯಾದಗಿರಿಯ ಶೇಂಗಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಕಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ (ಶೇಂಗಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ(ಸಿಎಫ್ಸಿ)ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿಯು ಶೇಂಗಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಸರ: ‘ಶೇಂಗಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಶುರುವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಗ ನೀಡಿದೆ. ಎಂಪಿಎಲ್ಎಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನಬಾರ್ಡ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಖರೀದಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿಯಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಜನರ ಸಹಕಾರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಂತಹ 40 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಐಟಿಸಿ ತರಹದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಶೇಂಗಾ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ? ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯ್ ಲೋಹಿಯಾ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಜಿ ಕೃಷ್ಣನ್, ಐಟಿಸಿಯ ಸಂಜೀವ್ ಪೂರಿ, ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರವಣ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಪಾಂಡ್ವೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ, ಎಸ್ಪಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-30-1405399628</p>