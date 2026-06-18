ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ, ಮೃಗಶಿರ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><em>ಎಂ.ಪಿ.ಚಪೆಟ್ಲಾ</em></p>.<p>ಗುರುಮಠಕಲ್: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಮುಗಿಲಿನತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 7ರ ಮೃಗಶಿರ ಮಳೆಯ ನಂತರ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿದು, ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಜತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೃಗಶಿರ ಮಳೆಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೈತರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮೃಗಶಿರ ಮಳೆಯೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತಿದ ತೊಗರಿ, ಹೆಸರು ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಯ್ತು. ಮರಳಿ ಬಿತ್ತಲು ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಂಡಿರೇವು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಂತರ ಬೆಳೆಗಳಾಗದ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬೆಳೆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಹೆಸರು, ಉದ್ದನ್ನು ಮುಂಗಾರಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೂ.1 ರಿಂದ 17ವರೆಗಿನ ವಾಡಿಕೆಯ ಮಳೆ 61.05 ಮಿ.ಮೀ. ಸುರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 36.1 ಮಿ.ಮೀ ಮಾತ್ರ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಶೇ.41 ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 52 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿಹೊಂದಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 26 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ರೈತರು ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಯಾದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 55.60 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿಜಿಎಸ್-9(ಸಿಎಸ್) ತಳಿಯ ಹಸರು, 50.95 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಜಿಆರ್ಜಿ 811 ತಳಿ, 125.88 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಟಿಎಸ್-3ಆರ್ ತಳಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 175.83 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 0.20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಸರು, 18.25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ಬೀಜದ ದಾಸ್ತಾನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನದೊಡನೆ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರದೊಡನೆ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನೂ ಮಾರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಾಗದು' ಎಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-30-1932881869</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>