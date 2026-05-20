ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ವಾಹನ: ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ

ಗುರುಮಠಕಲ್: ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರು ಪಕ್ಕದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಚಾಲಕ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಹತ್ತಿರದ ಬೋರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅವಿನಾಶ ಕಲಾಲ್ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲಸದ ಕಾರಣ ಅವಿನಾಶ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಬೋರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಎಚ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>