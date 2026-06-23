<p>ಗುರುಮಠಕಲ್: ‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಾಮಠದಿಂದ ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪುಟಪಾಕ ವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿಜನವಾಡ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರೇ ಹೇಳುವಂತಾದರೆ ಹೇಗೆ. ಪಿಡಿಒ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮದಾನವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಮುಗ್ದರು, ಪಿಡಿಒ ಜನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಡೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಬಾಗಿಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲ್ತೊಟ್ಟಿ(ಒಎಚ್ಟಿ) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಲಾಭವೇನು? ಕೂಡಲೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ. ನೀರು ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಸಿದ್ಧ. ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಇಇ ಪರಶುರಾಮ, ಪಿಡಿಒ ಗೀತಾ ಪತ್ತಾರ, ಶರಣು ಆವಂಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ ನಿರೇಟಿ, ಬಸವರಾಜ ದಳಪತಿ, ಬಸಣ್ಣ ದೇವರಳ್ಳಿ, ನವಾಜರೆಡ್ಡಿ ಗವಿನೋಳ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅರುಣಿ, ದೀಪಕ ಬೆಳ್ಳಿ, ರವಿ ಗವಿನೋಳ, ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಇಟ್ಲಾಪುರ, ಹನುಮಯ್ಯ ಕಲಾಲ್, ಸುರೇಶ ಆವಂಟಿ, ಭಾಸ್ಕರೆಡ್ಡು ಉಲ್ಲಿ, ಗೋಪಿ ಕಲಾಲ್, ರವಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಯಂಕಟಪ್ಪ, ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-30-805964173</p>