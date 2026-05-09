ಗುರುಮಠಕಲ್‌: ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಗುರುಮಠಕಲ್:</strong> ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಂಪಾಡ-ತಾತಾಳಗೇರಾ ಒಳರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಮೇಶ ಕೆ.ಮುದ್ನಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಂಪಾಡ-ತಾತಾಳಗೇರಾ ಒಳರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಂಪಾಡ, ತಾತಾಳಗೇರಾ, ಆಶನಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಳ್ಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರುಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಿರುಸೇತುವೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಜನರ ಜೀವದ ಕುರಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಮಳೆಗೂ ಹಳ್ಳ ಹರಿದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ, ಶರಣಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಆಶಪ್ಪ, ಸಣ್ಣ ಗವೀಂದ್ರ, ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಹುಸೇನಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ಶರಣಪ್ಪ, ಜಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಣಮಂತ, ಅಂಜಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-30-671891867</p>