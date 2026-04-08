ರಾಚಪ್ಪಯ್ಯ ಕಡ್ಲಪ್ಪಯ್ಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಗುರುಮಠಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿದ ಶಿವಶರಣ ರಾಚಪ್ಪಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಲಪ್ಪಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಿ (ಕೆಂಡ) ತುಳಿದು ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಚಪ್ಪಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡ್ಲಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಗದ್ದುಗೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸೇವೆಯೊಡನೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಹಸ್ರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಮತ್ತು ರಾಚಪ್ಪಯ್ಯ, ಕಡ್ಲಪ್ಪಯ್ಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಕೆಲಸಗಳು, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಡಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪುರವಂತರ ಸೇವೆಯೊಡನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಪಲ್ಲಕಿಯು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಅಗ್ಗಿಕುಂಡ (ಅಗ್ನಿಕುಂಡ)ದಲ್ಲಿ ಹಾದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರೂ ಅಗ್ಗಿ ಹಾದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದಿನವಿಡೀ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ, ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>