‘ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿರಿ’

<p>ಗುರುಮಠಕಲ್: ‘ಬಹುತೇಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಡವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿರಿ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಶಾಸಕರ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ(ವಿಎಒ) ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 12 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಈಗ 13 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 25 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಇಒಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜನತೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರು ತೀರಾ ಮುಗ್ಧರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಅಲೆದಾಡಿಸಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಹಿರಿಯರೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ನೀಡಿ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿ: ‘ವಿಇಒಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಜನರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಸುಲಭ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವೆ’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಡತನದ ನೋವುಂಡ ನೀವು, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜತೆಗೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಟಿ, ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಭೀಮಸೇನರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಸವರಾಜ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಕಟಕಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣು ಅವಂಟಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸಣ್ಣ ದೇವರಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ ನಿರೇಟಿ, ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಗವಿನೋಳ, ಬಾಲು ದಾಸರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂದಾಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-30-1008069467</p>