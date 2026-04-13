ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಖಡಕ್ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನ– ಜಾನುವಾರುಗಳು ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ರಣ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಯಾದಗಿರಿಯು ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಯಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು (ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್) ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಹೀಟ್ವೇವ್ 'ನಿಶ್ಯಬ್ದ ವಿಪತ್ತು'. ಅದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ– ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವ ಹಿಂಡುತ್ತದೆ. ಹೀಟ್ವೇವ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ರೊಟ್ಟಿ 'ಸುಡುವ' ಹೆಂಚಿನಂತೆ ಕಾಯುತ್ತವೆ. ಜನರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆವರುತ್ತಲೆ, ಕೆಂಡದಂತಹ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗಳೂ ಕಾದು ಶಾಖ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಶಾಖ ಜನರ ಸಹಜ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.

ಖಡಕ್ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆರಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರುತ್ತಾ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ನೆತ್ತಿ ಸುಡವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸ್ಥತಿ ಇದ್ದು, ಗ್ರೀನ್ ಪರದೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಹೀಟ್ವೇವ್ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಅದರದ್ದೆಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹೀಟ್ವೇವ್ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸ ಬೇಕು. ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಗರ, ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ವೇವ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಸ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ಹಸಿರು ಛಾವಣ