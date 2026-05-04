ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 3 (ಸೋಮವಾರ)ದಿಂದ ಮೇ 5ರವರೆಗೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರು ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷಲ್ ಬೋಯರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗದಿರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ಹಗುರ, ಸಡಿಲ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕನ್ನಡಕ, ಟೋಪಿ, ಕೊಡೆ ಬಳಸುವುದು, ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಕೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಆರ್ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಲಸ್ಸಿ, ಅಕ್ಕಿ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ, ವಾಹನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡದಿರಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿರಿಸಿ, ಪರದೆ, ಫ್ಯಾನ್, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುವವರು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಾರದಿರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಯುವುದಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರು, ಎಸಿ ಬಳಕೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಜೇನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದಿರಿ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡರೆ ಉಪ್ಪು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಕುಡಿಸಿ, ಪಶುವೈದ್ಯರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-30-269459150</p>