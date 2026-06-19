ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri

ಯಿಮ್ಸ್‌ಗೆ ಬಂತು ‘ಎಂಆರ್‌ಐ’ ಯಂತ್ರ: ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 4:42 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 4:42 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakayadagiriHealthhospital

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT