‘ಮೂವರು ಗುಣಮುಖ’

'ಯಾದಗಿರಿ: 'ಕೀಟನಾಶಕ ತಗುಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ದಾಖಲಾದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಷಕುಡಿದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಗರದ ವಿಬಿಆರ್ ಮುದ್ನಾಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಇಒ ಡಾ.ಕ್ಷಿತಿಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಿಷ ಕುಡಿದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭೀಮಾಶಂಕರ, ಕೀಟನಾಶಕ ತಗುಲಿದ್ದ ಸಾಬಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮರೆಮ್ಮ ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದವರು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವಿಷಕುಡಿದವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನಂಜನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಔಷಧಿಗೆ ರೋಗಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಕೃಷಿಕರು ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟನಾಶಕ ಹಾಗೂ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಉಸಿರಾಟ, ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹುದ್ದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಂಜನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ, ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಳೆತಜ್ಞ ಡಾ.ಅಮೋಘಸಿದ್ದೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಸಿದ್ದರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಳಗ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಜಗದೇಶ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>