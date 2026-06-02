ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜಾರಿಗೆ ಮನವಿ

ಯಾದಗಿರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶದನ್ವಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಸಂಯೋಜಿತ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ₹20,350ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹ 26,744.87 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನವು ಮೇ 22ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೂ ಮಾಸಿಕ ₹ 1,030 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿ ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ₹26,744, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ₹24,407, ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ₹22,282 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ಇಪಿಎಫ್, ಇಎಸ್ಐ, ಒಟಿ, ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾಜುದ್ದೀನ್, ಮರಳಮ್ಮ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಣಮಂತ, ಜಗದೇವಿ, ನಾಗಮ್ಮ, ಮೋನಮ್ಮ, ಸುಮಂಗಲಾ, ಆನಂದ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ನರಸಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>