ಶಹಾಪುರ: ಯಾದಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಾದಲ್ಲಿ 1,000 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸೂರು ವಂಚಿತರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಜಮೀನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿವೇಶನ ಕೋರಿ 4,000 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ 200 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 136 ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ, 44 ಸಾಮಾನ್ಯ 20 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 120ರಲ್ಲಿ 330 ನಿವೇಶನಗಳು, 581ರಲ್ಲಿ 272 ನಿವೇಶಗಳು, 299ರಲ್ಲಿ 200 ಮನೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ 16 ನಿವೇಶನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 818 ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು' ಎಂದು ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ ಸುರಪುಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೋಗೆಕರ್, ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಜೀವನ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ನಗರಸಭೆ ಎಇಇ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮಡಿವಾಳಕರ್, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹರೀಶ್ ಸಜ್ಜನ್ಶೆಟ್ಟಿ, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹ್ಮದ್ ಯೂಸೂಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>