ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮರಳು ದಂಧೆ ತಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ತಡೆಯುವಂತೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಗುಂಪೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಡೆಯಲು ಯಾರೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಗಡಿ ಭಾಗ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎಸ್.ಚಿಂತನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂ., ಶಾಂತಕುಮಾರ ಯಲಸತ್ತಿ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ದುಪ್ಪಳ್ಳಿ, ಭೀಮು ದಳಪತಿ, ನರಸಿಂಗ್, ಖತಲ್ ಸಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-30-156289730</p>