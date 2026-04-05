ತಗ್ಗಿದ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮರಣದ ಆಡಿಟ್, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ.

2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 242 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದವು. 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು 185ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿತು. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂರಂಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು, 98 ಶಿಶುಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿವೆ.

'ಯಿಮ್ಸ್' ಅಧೀನದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಹೆರಿಗೆ, ಶಿಶು ಆರೈಕೆ, ಔಷಧಿ, ನಿರಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಾಣಂತಿ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞ ಪ್ರಸೂತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಶಿಶುಗಳು ಅಸುನೀಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. 2023–24ರಲ್ಲಿ ಹುಣಸಗಿಯ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಪಿಎಚ್ಸಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ 22 ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.

ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರು ಪಿಎಚ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 11, ವಡಗೇರಾದ ತಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ 3, ಸುರಪುರದ ಹಸನಾಪುರ, ಕೆಂಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 13, ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 12, ನಗನೂರು, ಹೇಮನೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ಯಾದಗಿರಿಯ ಮಲ್ಹಾರದಲ್ಲಿ 15, ಕಡೇಚೂರಿನಲ್ಲಿ 12, ಬಳಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 11 ಹಾಗೂ ಗುರುಮಠಕಲ್ನ ಅಜಲಪುರದಲ್ಲಿ 7 ಶಿಶುಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು.

2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಿಎಚ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡಂಕಿಯ ಮರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಗಿಯಲ್ಲಿ 9, ವನದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 6, ಸುರಪುರದ ಹಸನಾಪುರ 9, ಹುಣಸಗಿಯ ಕೊಡೇಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ 8, ಯಾದಗಿರಿ ಯುಪಿಎಚ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಗುರುಮಠಕಲ್ನ ಕೊಂಕಲದಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳು ಜಗತ್ತು ಅರಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಸುನೀಗಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ