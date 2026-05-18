ಯಾದಗಿರಿ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 696 ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಮೂರು ನಗರಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಜಲಾಧಾರೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಪೈಪ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಸ್ಕಾಡಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜ್ಯಾಕ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೇಕ್ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಕೊಡೇಕಲ್ ಕಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೈತರು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪರವಾದ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ, ಅಡ್ಡಿ ಸಲ್ಲದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಗಳಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಯ 1 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಉಳುಮೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ– 2013 (ಎಲ್ಎಆರ್ಆರ್) ಅಡಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.'ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ವಾಸ್ತವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಪರಿಹಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಪೊಲೀಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>