ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಹಾನಿಗೀಡಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು (ಟಿಸಿ), ಕಂಬಗಳ ದುರಸ್ತಿ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಡಿಒಗಳು ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸದೆ ಉಡಾಫೆಯ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕರ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಎರಡು ದಿನವಾದರೂ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾದರು ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ. ಆದರೆ, ಜೆಸ್ಕಾಂನ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಬಹುತೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರ ಮಾತೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎಇಇಗಳು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ನನಗೆ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಿಡಿಒಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಲೋಡ್ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೆಲವರು ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಅವರಿಂದಾಗಿ ಆಡಳಿತವು ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಳ ಹಂತದವರು ಯಾರೂ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಶಾಸಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾದರೆ ನಾನು ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?. 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಪಾಂಡ್ವೆ, 'ಜೆಸ್ಕಾಂನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಸಿ, ಕಂಬಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವೆ. ಜನರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, '15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಆಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಬಾಸ್ಚಂದ್ರ ಕಟಕಟಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಹಳೆಮನಿ, ರಾಜು ಉಡುಪಿ, ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಕೂಡ್ಲೂರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-30-987876517</p>