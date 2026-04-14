ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗದ ಕೊಟ್ಟು ಒಡವೆ ಕದ್ದ ಖದೀಮರು

ಯಾದಗಿರಿ: ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಒಬ್ಬರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದ ಕಳ್ಳರು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಬದಲು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗದ ಕೊಟ್ಟು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂದಕೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವಾರ್ಡನ್ ಚಂಪಾಬಾಯಿ ಧನಸಿಂಗ್ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ. ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಚಂಪಾಬಾಯಿ, ನಿತ್ಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂದಕೂರಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂದಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಪಾಬಾಯಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಅಪರಿಚಿತರು, 'ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಏಕೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೀರಿ, ಈಗ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಮೇಲೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಬಾರದು. ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಖದೀಮರ ಮಾತಿನಂತೆ ಚಂಪಾಬಾಯಿ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್, ಉಂಗುರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ₹ 4.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದ ವಂಚಕರು, ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಬಿಳಿ ಕಾಗದ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳ್ಳಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಹೋದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>