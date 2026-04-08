ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಭತ್ತದ ರಾಶಿ

ಯಾದಗಿರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಭತ್ತವನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತರುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಶುಚಿತ್ವಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರೈತರ ಭತ್ತದ ರಾಶಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150ರ ಯರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತೂರಿ ಕಸ, ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಒಣಗಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>'ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ರಾಶಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ, ಆಟೊ, ಕಾರು ಚಾಲಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ಅಪಘಾತವಾಗಬಹುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ರಾಜು.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ತಂತಿಯ ಬೇಲಿ: ಕಲುಬುರಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ರಾಶಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ಶಹಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ನಾಯ್ಕಲ್ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಭತ್ತ ಗದ್ದೆಗಳ ರೈತರು ತಂತಿಯ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗದ್ದೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರ್ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿನಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲು ಆಗದಂತೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ನುಗ್ಗದೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಗಡಿ ದಾಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ– ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ತಂತಿಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>