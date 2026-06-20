ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ತತ್ವಪದ ಹಾಡುಗಾರರ ಸಮಾವೇಶ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ (ಕಸಾಪ) ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ತತ್ವಪದ ಹಾಡುಗಾರರ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಸಿದ್ರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ತತ್ವಪದಕಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 17 ಮತ್ತು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ, ಚೆನೂರಿನ ಜಲಾಲಸಾಹೇಬ, ತೆಲಗಬಾಳದ ರೇವಪ್ಪ, ಕಡ್ಲೆವಾಡದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಗೂಗಲ್ ಪರಪ್ಪಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳದವರೆಗೆ ನೂರಾರು ತತ್ವಪದಕಾರರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮೀರಿದ ತತ್ವಪದಕಾರರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು, ದಾರ್ಶನಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತತ್ವಪದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಭಜನಾ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೊಂಡು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ತತ್ವಪದಕಾರರು ಸಿಗುವುದೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶಾಂತರಸರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಟರಾಜ್ ಬೂದಾಳು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತತ್ವಪದ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಹೊರ ತರಲಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟಗಳು ಬಂದವು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ತತ್ವಪದಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜನಸಮ್ಮುಖವು ತತ್ವಪದಕಾರರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜನಮಾನಸಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಂದರು. ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನುವ ಭಜನೆಯ ಪದಗಳ ಸಂಪುಟವೂ ಬಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಆ ತತ್ವಪದಗಳ ಝರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿದವು’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಕೌಲಗಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಾಯಕ, ಭೀಮರಾಯ ಲಿಂಗೇರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-30-1765706606</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>