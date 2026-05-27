ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ

ಯಾದಗಿರಿ: ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸದ ಆರೋದಪದಡಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ದಿಮ್ಮೆ, 'ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತದವರು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ 60:40 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವಲಿಂಗ ತುಮಕೂರು, ಮಲ್ಲು ಗೌಡಗೇರಾ, ಗೋವಿಂದ ಮುದ್ನಾಳ, ನಾಗರಾಜ್ ಮುಲಿಮನಿ, ರಮೇಶ ಬೈರಾಮಕೊಂಡ, ಸಂತೋಷ ಪೂಜಾರಿ, ಮೈಬುಬ್ ಖುರೇಶಿ, ಮೌನೇಶ್ ಟೇಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ