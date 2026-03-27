ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನುಡಿನಮನ

ಯಾದಗಿರಿ: ನಗರದ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ (ಕಸಾಪ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾಕಮಠ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಹಿತಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಹುಂಡೇಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮಗಳು. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಜನ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲಕಂಭ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಣ್ಣೂರು, ಬಸವಂತ್ರಾಯಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಮಹೇಶ ಹೀರೆಮಠ, ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಸ್ವಾಮಿದೇವ ದಾಸನಕೇರಿ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸುಭಾಷರೆಡ್ಡಿ ಬೀರನೂರ, ರಮೇಶ ಈಟೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಲೇವಡಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಜಾಜಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ