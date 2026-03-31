ಯಾದಗಿರಿ: ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮಕ್ಕೆ (ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್) ಸೇರಿದ ₹ 4.78 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 6,375 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಕೊಡೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ರಾಜನಕೋಳೂರ ಸಮೀಪದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಬಂಧ ಐದು ಟಿಪ್ಪರ್, ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಬಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಪಾವತಿಸದೆ ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪದಡಿ ಪೊಲೀಸರು 12 ಹಿಟಾಚಿ ಹಾಗೂ 10 ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಬಳಿ ಅನಧಿಕೃತ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಆಪಾದನೆಯಡಿ ತಲಾ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು ₹ 1.20 ಕೋಟಿಯ 8 ಹಿಟಾಚಿಗಳನ್ನು ಸುರಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ತಲಾ ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 10 ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು 3 ಹಿಟಾಚಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಡಗೇರಾ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಅನಧಿಕೃತ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಒಂದು ಹಿಟಾಚಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶರಣಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ (62) ಸಾಲ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶರಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ 4 ಎಕರೆ 4 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 2.76 ಲಕ್ಷ, ಕೈಗಡವಾಗಿ ₹ 2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>