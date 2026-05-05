ಸೀಟು ಭರ್ತಿ, ಟಿಕೆಟ್, ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಲೈವ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆ!

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ) ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಆಯ್ದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯೂಆರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಪಾವತಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ‘ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳ’ (ಇಟಿಎಂ) ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಗಮದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಇಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ‘ಇಟಿಎಂ’ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಡಿಪೊಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಐದು ಯಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ, ಸುರಪುರ, ಗುರುಮಠಕಲ್ ಹಾಗೂ ಶಹಾಪುರ ಡಿಪೊಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಬರುವಂತಹ ಆಯ್ದ ಐದು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಇಟಿಎಂ ಬಳಕೆಯ ತರಬೇತಿಯೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರಿಗೆ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ, ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಿಎಂಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಯು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಇಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ನಂತರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆಚಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಟಿಎಂಗಳು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಹಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಥಳ, ದರದ ವಿವರವುಳ್ಳ ಕ್ಯೂಆರ್ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರು ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ.</p>.<p>‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ, ಡಿಪೊದಿಂದ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಫೀಚರ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂವಹನ, ವೇಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-30-1930194966</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>