ಕೊನಹಳ್ಳಿ: ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ ಬಾಷಾ ಉರಸ್ 7ರಿಂದ

ವಡಗೇರಾ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ ಬಾಷಾ ಉರಸ್ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನುಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಗಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವವರು.</p>.<p>ನಂತರ ಕಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕೊನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ದರ್ಗಾದ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ದರ್ಗಾವನ್ನುತಲುಪುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಬಾಷಾರವರ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಸುಗುಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುವದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಚಿರಾಗ್(ದೀಪ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಯನ್ನುದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಕವ್ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-30-4570