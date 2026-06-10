‘ಎಸ್.ಎ.ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ - ಪಂಪಣ್ಣಗೌಡ ತುನ್ನೂರು

<p>ವಡಗೇರಾ: ‘ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಪೀರ್ ಬಾಷಾ ದರ್ಗಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಲೇಖಕ ಎಸ್.ಎ.ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪಂಪಣ್ಣಗೌಡ ತುನ್ನೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ‘ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಪೀರ್ ಬಾಷಾ ದರ್ಗಾದ ಚರಿತ್ರೆ’ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಪದ್ಮಾಕರ ಮಟ್ಟಿ, ‘ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕರು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ದರ್ಗಾದ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದರ್ಗಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್, ಅಮೀರ ಅಲಿ, ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ ಹಾಗೂ ಶರಣಪ್ಪ ಮಸರಕಲ್, ದೊಡ್ಡಬಸವೇಶ್ವರ ಮಠ ಗುಡದೂರ, ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದಣಗೌಡ ಕಾಡಂನೋರ, ಶರಣಪ್ಪ ಯಂಕಣ್ಣನವರ, ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ, ದರ್ಗಾದ ಭೂದಾನಿಗಳಾದ ರುದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಸಿ.ಆರ್.ಕಂಬಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಸೈದಪ್ಪ ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಾಸುದೇವ ಮರಕಲ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಮುಲ್ಲಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-30-2068094982</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>