ಕೊನಹಳ್ಳಿ-ರೊಟ್ನಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p>ವಡಗೇರಾ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೊಟ್ನಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆಯು ರೊಟ್ನಡಗಿ, ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ, ಸಂಗಮ, ಕೊಡಾಲ್, ಶಿವಪೂರ, ಅಗ್ನಿಹಾಳ, ಕೊಂಗಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನಾಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸಂಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಆದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ವಡಗೇರಾ ಮುಖಾಂತರ ವಾಯಾ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಯದ ಜತೆಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 9 ಕಿ.ಮೀ. ಇರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಗುಂಡಿಗಳೇ ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಆವರಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಚಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ (ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ) ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ತೋರಿದರೆ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ವಾಹದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಿವುಕುಮಾರ ಕೊಂಕಲ್, ಮಹ್ಮದ ಖುರೇಷಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕಡೇಚೂರು, ಶಿವಪ್ಪ ಡುರ್ರೆ, ಶರಣು ಕುರಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಗನೂರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-30-1969305725</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>