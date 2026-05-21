ಬಸ್ ಟ್ರಿಪ್‌ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಪಘಾತವೂ ಏರಿಕೆ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ) ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾದಂತೆ ಅಪಘಾತ ಹಾಗೂ ಸಾವು– ನೋವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆಯೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ಗಳು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

2022–23ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ 327 ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 118 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅಂಗವಿಕಲರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2023–24ರಲ್ಲಿನ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 351ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ 108 ಇದ್ದು, ಮೃತರ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, 2024–25ರಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಅವು 420ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. 2022–23ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 93 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 140 ಮಂದಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,098 ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತತ್ಪರಿಣಾಮ 366 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾರದ 'ಶಕ್ತಿ' ಯೋಜನೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ, ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಖರ್ಚು–ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏರುಪೇರಾಗಿಸಿವೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಬಸ್ ಚಾಲಕರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ನೀಡುವುದು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು.

'ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಸ್ಗೆ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಚಾಲಕ ಕಂ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಹಾಗೂ ಹಗಲು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಮಹಾ ಮಂಡಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗದ್ದಗಿ.

'ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಲಿತು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಚಾಲನ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್