<p>ಯಾದಗಿರಿ: ‘ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ (ಎಸ್ಟಿ) ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ತೋರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದೆ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಾಲಗತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಕೊಯಿಲೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜನ–ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೇಡಿಕೆಯ ಚಿಂತನ–ಮಂಥನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘1976ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೇನು ಕುರುಬರು, ಕಾಡು ಕುರುಬರು ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಸುರಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾಡು ಕುರುಬರಿದ್ದು, ಅವರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದರು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಡ ಕುರುಬರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಜೇನು ಕುರುಬ, ಗೊಂಡ ಕುರುಬ ಇತರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 28 ರಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಎಂಬುದು ಎಸ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಕುರುಬರು ಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಡುಕುರುಬ, ಜೇನುಕುರುಬ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಪರ್ಯಾಯ ಪದದವರು ಎಸ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಕುರುಬ ಎಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವವರು ಎಂದರ್ಥ. ಆಗ ಕಾಡು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕಾಡು ಹೋಗಿ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಕುರಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುರುಬರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾಡುಕುರುಬರು ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಕುರುಬರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುರುಬರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ಮುನಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕುರುಬ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಟಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಮಾಜದವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಲಗತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತನ – ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ, ಕೆಎಂಎಫ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಕಾಂಡನೋರ್, ನರಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ದಶರಥ, ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಣೆಕಲ, ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ದರಿಯಾಪುರ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗುಂಡಾಪುರ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-30-18992046</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>