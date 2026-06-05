ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ; ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2026-31ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹೊಸಮನಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಸುದರ್ಶನರೆಡ್ಡಿ (ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ), ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿನ್ನೂರು (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ), ರವೀಂದ್ರ ಗುತ್ತೆದಾರ (ಖಜಾಂಚಿ), ಅಮರೇಶ ಭಂಗೂರ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ರುದ್ರೆಗೌಡ ಬಿರಾದರ (ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಡೊಣ್ಣೆಗೌಡ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಮರೆಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ (ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಸೋಫಿಸಾಬ್ ಗುತ್ತೆದಾರ (ಸಂಚಾಲಕ) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-30-1184445988</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>