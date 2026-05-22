ಎಂ-ಕ್ಯಾಡ್: ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ

ಯಾದಗಿರಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಜಲಾಶಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಎಂ-ಕ್ಯಾಡ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಜಿ.ಕೆ.ಅಂಬಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಜಲಾಶಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಎಂ-ಕ್ಯಾಡ್ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-1ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿದೆ. ₹ 72 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಹತ್ತಿಕುಣಿ, ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ, ಬಂದಳ್ಳಿ, ದಸ್ತ್ರಾಬಾದ್, ಹೊನಗೇರಾ ಹಾಗೂ ಮುಂಡರಗಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ 250 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ 0.293 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಭಾಗದ 2,145 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು' ಎಂದರು. 'ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೈತರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗಲು ರೈತರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರವು ಕೂಡ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಳುವರಿ ತರುವ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇದರ ಸದ್ವಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂವಾಹನ ಪರಿಣತರಾದ ಅಂಕಿತ ಪಾಂಡೆ, ಕಲಬುರಗಿ 'ಕಾಡಾ' ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿನಾಯಕ ಸುಗೂರ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿವಪುತ್ರ ಹಿರೆಮಣಿ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ರಂಗಪುರ, ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾಟೀಲ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಣೇಶಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊ.ಸುರೇಶ ದಿಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ವೀರಭದ್ರ ಯಡಳ್ಳಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಮೀನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>