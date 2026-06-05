‘ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಗನಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ’

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ‘ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮೈಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜಾಪುರ ಅವರು, ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಗನಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಖಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜಾಪುರ ಅವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘2001ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ ತಾವೇ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕಾಶ ಅವರು ಊರ ಮಗನಾಗಿ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ, ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಂದು, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಔಷಧಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜಾಪುರ ದಂಪತಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಂದನಾ ಗಾಳಿ, ಡಾ.ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಸಜ್ಜನ್, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕಲ್ಯಾಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಅರಕೇರಾ, ಬಸಯ್ಯ ನೂಲಿ, ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾರ್ತಂಡರಾಯ ಪೂಜಾರಿ, ಅಶೋಕ ಕಡಿಪಾವಟಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಡಿಪಾವಟಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಡಿಪಾವಟಿ, ಬನ್ನಪ್ಪ ಬಾಗಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-30-1752161886</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>