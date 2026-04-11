ಮಾವು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ ಭೀತಿ

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮಂಜು, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಂಟು ದ್ರವ ಸೋರುವಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಚಳಿಗಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮೈದುಂಬಿದ್ದ ಮಾವಿನ ಗಿಡ–ಮರಗಳು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸವೂ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿದ್ದ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಮಂಜು ಇಳುವರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿವೆ. 'ಭರಪೂರ' ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬಿಗೆ 'ಕಹಿ'ಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಮಂಜು, ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದವು. ಒಮ್ಮೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಏರಿಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಿಯಾಗದೆ ಮಾವಿನ ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿ ಬಿದ್ದವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹುದ್ದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>'ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವುಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು. ಹೂವುಗಳ ರಾಶಿ ನೋಡಿದರೆ ಮರದ ತುಂಬ ಕಾಯಿಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಂಜು, ಸೆಕೆಯ ನಡುವೆ ಕಾಯಿ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ\ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ರೈತ ಹನುಮಂತ ಸಿಂಗ್.</p>.<p>'ಮಳೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಟು ದ್ರವ ಸೋರುವಿಕೆಯ ಜಿಗಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ಮರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಧೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ರೋಗವು ಅಳಿದುಳಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>