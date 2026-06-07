ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನುದಾನ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಪಾಲು!

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ(ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ) ಮ್ಯಾಕ್ರೊ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ₹1.25 ಕೋಟಿ ಯನ್ನು ಚರಂಡಿ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ತಡೆಗೋಡೆ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮ್ಯಾಕ್ರೊ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಘಟನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಎಸ್ಸಿಪಿಯಡಿ ₹20.23 ಕೋಟಿ, ಟಿಎಸ್ಪಿಯಡಿ ₹9.63 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹70.82 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>₹70.82 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಪೈಕಿ ₹2 ಕೋಟಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಡಿಎಚ್ಒ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ₹75 ಲಕ್ಷ ಶಹಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ₹1.25 ಕೋಟಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹80 ಲಕ್ಷ, ಏವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-34-1788593845</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>