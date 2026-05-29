‘ಯಾದಗಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ’

ಯಾದಗಿರಿ: 'ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವರಾದವರ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ಜನರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಯಾದಗಿರಿ) ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ಮಾಡದೆ ಇರಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರು ನಾಯಕರು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂತೋಷವಿದೆ' ಎಂದು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೂ ಇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>