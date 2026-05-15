ಯಾದಗಿರಿ: ಸಾಲ ವಾಪಸ್‌ ಕೊಡದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳಿಯನ ಕೊಲೆ

ಯಾದಗಿರಿ: ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಳಿಯನನ್ನು ಅತ್ತೆ (ಅಕ್ಕ) ಹಾಗೂ ಮಾವ ಸೇರಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಪೆನುಮೂರ್ತಿ ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಆತನ ಮಾವ ವೆಂಕಟರತ್ನ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು ವೆಂಕಟರತ್ನ ಹಾಗೂ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮಮತಾ ಅವರನ್ನು 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟರತ್ನ– ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರವರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹4 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರಿಗೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಣ ವಾಪಸಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಆಗಾಗ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ–ಮಾವನ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಹಿಂದುರುಗಿಸುವಂತೆ ವೆಂಕಟರತ್ನ– ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹಣ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿಸುವಂತೆ ಅಳಿಯನಿಗೆ ದಂಪತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಲದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಾಲಕೊಟ್ಟವರು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಳಿಯನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರು. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಸಾಕಿದ ವೆಂಕಟರತ್ನ, 'ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರು ಹೋಗಿ ಸಾಯಬೇಕು, ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಾಲಗಾರರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ವಾಪಸಾದರು. ಮಮತಾ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ–ಮಾವ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮೂವರೂ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ: 'ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಲದ ಹಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೂವರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ (ವೆಂಕಟರತ್ನ) ಮತ್ತು ತಾಯಿ (ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ) ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಮತಾ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಟವೆಲ್ ಬಿಗಿದು, ಮುಖಕ್ಕೆ ತಲೆ ದಿಂಬುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ