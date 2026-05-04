ಉರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಮನರೇಗಾದಡಿ ಮಹಲ ರೋಜಾದ ಕಾಲುವೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವಾಗ 40 ವರ್ಷದ ದೇವಪ್ಪ ಹೂವಣ್ಣ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರು. ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರು, ಎರಡು ಬಾಟಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನೀಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಡದಂತಹ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನರೇಗಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಮನರೇಗಾ) ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಗರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಲರೋಜಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ಇದು.</p>.<p>ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೆರಳು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ವಿಬಿ -ಜಿ- ರಾಮ್ ಜೀ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏಕೆ ಎಂಬ ಉದಾಸೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಹಲರೋಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀರು, ನೆರಳು, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದರು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದೇವಪ್ಪ.</p>.<p>‘ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ತರುತ್ತೇವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀರು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಒಂದೆರಡು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಕೈಪಂಪ್ನಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀರು, ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯರಗೋಳದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರದೇವನಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರೇಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಹಾಗೂ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಕೆಂಭಾವಿ ಸಮೀಪದ ಯಕ್ತಾಪುರ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ, ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-30-960985549</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>