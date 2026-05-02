ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ನಾಶ: ಆತಂಕ

ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ

ವಡಗೇರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಳೆ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಡವುದರಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್, ಹುಲ್ಕಲ್, ಕೊಂಕಲ್, ತುಮಕೂರು, ಹಾಲಗೇರಾ, ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳಿ, ವಡಗೇರಾ, ಅನಕಸೂಗುರು, ಐಕೂರು, ಹಯ್ಯಾಳ, ಗೋಡಿಹಾಳ, ಅರ್ಜುಣಗಿ, ಅಗ್ನಿಹಾಳ, ಕೊಂಗಂಡಿ, ಉಳ್ಳೆಸೂಗುರ, ಹೊರಟೂರ, ಗಡ್ಡೆಸೂಗುರ, ತಡಬಿಡಿ, ಗೊಂದೆನೂರು, ಚೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14,717 ಹೇಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಸುಡುವುದರಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ನಾಶ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಾರಜನಕದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ ನಂತಹ ಅನಿಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆಯಹೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

'ಒಂದು ಟನ್ ಹುಲ್ಲು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 5.5 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ, 2.3 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 25 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತಾಪವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಜೈವಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ.

'ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹೊರ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಗೋಚರಿಸದೇ ಇರುವಷ್ವು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ