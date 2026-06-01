ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ

ಯಾದಗಿರಿ: ತಳಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಸರ್ವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಪಿಎಐ) ವರದಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ 2023-24ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2.0 ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 122 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯೂ 'ಎ' ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

ಬದಲಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪಿಎಐ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ನ ಚಿನ್ನಾಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದ್ದು, ಅದು ಕೇವಲ 31.50 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 29 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ 'ಬಿ' ಗ್ರೇಡ್, 88 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ 'ಸಿ' ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಗೂ ಐದು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ 'ಡಿ' ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ 'ಬಿ' ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಗೂ 13 ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 'ಸಿ' ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗುರುಮಠಕಲ್ನ ಒಂದೇ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 'ಬಿ' ಗ್ರೇಡ್ ಲಭಿಸಿದ್ದರೆ, 13 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ 'ಸಿ' ಹಾಗೂ 4 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ 'ಡಿ' ಗ್ರೇಡ್ ದಕ್ಕಿದೆ.

ಶಹಾಪುರ ಹಾಗೂ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲಾ 9 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 'ಬಿ' ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ 'ಸಿ' ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 15 ಹಾಗೂ 14 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ವಡಗೇರಾದ 17 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ 'ಬಿ' ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದವು 'ಸಿ' ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 22 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ 'ಡಿ' ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, 'ಬಿ' ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ 4 ಹಾಗೂ 'ಸಿ' ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ 17 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿವೆ.

ಬಡತನ ಮುಕ್ತ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ, ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹಸಿರೀಕರಣ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೋರಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 'ಎ+', 'ಎ', 'ಬಿ', 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ಗ್ರೇಡ್ಗಳಾಗಿಯೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಗೆ 'ಎ+' ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ 'ಸಾಧಕ' ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು; 75 ರಿಂದ 90 ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ 'ಎ' ಗ್ರೇಡ್ನೊಂದಿಗೆ 'ಮುಂಚೂಣಿ'ಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಾಯಿತಿ; 60 ರಿಂದ 75ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿಸಿದರೆ 'ಬಿ' ಗ್ರೇಡ್ ಜೊತೆಗೆ 'ಪ್ರದರ್ಶಕ' ಪಂಚಾಯಿತಿ; 40 ರಿಂದ 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ 'ಸಿ' ಗ್ರೇಡ್ನೊಂದಿಗೆ 'ಮಹಾತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ' ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ 40 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆದರೆ 'ಡಿ' ದರ್ಜೆ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ 'ಆರಂಭಿಕ' ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 'ಸಿ' ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿಸಿವೆ. ಗ್ರಾಮ