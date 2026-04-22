ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡಗಳು

ಯಾದಗಿರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡುಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಗೋವಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಪೈಕಿ ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಸಲು ಬಂದಿದ್ದವು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಉರುಳಿವೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾನಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಉಮೇಶ ಮುದ್ನಾಳ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರು ಕೈ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರುವ ಪಪ್ಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಾಗಿ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾನಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ: 'ಗಾಳಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಹಾನಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>