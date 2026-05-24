ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬಾರದೆ ಪಿಡಿಒಗಳ ನಕಲಿ ಹಾಜರಿ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುಮಾರು 86 ಪಿಡಿಒಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ ಕಚೇರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್ (ಪ್ಯೂನ್), ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಂದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಿಸಿ, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಿಡಿಒಗಳು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಕೆಲವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿಇಒ ಏಕಾಏಕಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಳ್ಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇ–ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಿಡಿಒಗಳು ಕೆಳಹಂತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಪ್ತರಿಂದ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹಾಜರಿ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿರವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೇರೆಯಡೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಲಾಗ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಪಿಡಿಒಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚು ಬದಲು ಕ್ಲರ್ಕ್, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೆರಳಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೂರು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗಲೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒಗಳ ಬೆರಳಚ್ಚು ಇರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಪಿಡಿಒಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಸಹ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲವು ಪಿಡಿಒಗಳು ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇರೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ, ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಕಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-30-1713209474</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>