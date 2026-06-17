ಪಿಡಿಒಗಳ ನಕಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ತಡೆಗೆ ಜಿಯೋ–ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ

<p><em>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ</em></p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದ ಪಿಡಿಒಗಳು ಕಚೇರಿಯ ಕ್ಲರ್ಕ್, ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಂದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ‘ಜಿಯೋ–ಫೆನ್ಸಿಂಗ್’ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಿಡಿಒಗಳು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಣಿ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಾಂಶ(ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್) ಬಳಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಿಡಿಒಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, 100 ಪಿಡಿಒಗಳ ಪೈಕಿ 84 ಪಿಡಿಒಗಳು ನಕಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಕಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣವು ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಿಡಿಒಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯಪುರ, ರಾಮನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಜಿಯೋ–ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯ ಲಾಗ್ಇನ್ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ಪಿಡಿಒಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚು ಬದಲು ಕ್ಲರ್ಕ್, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೆರಳಚ್ಚು ನೀಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಕಚೇರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ–ಸಂಜೆ ನಕಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯ ಲಾಗ್ಇನ್ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪಿಡಿಒಗಳಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಿಯೋ–ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಜರಾತಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-30-574286465</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>