ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಾಗಿ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂಮಿ, ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೂಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 62/1/2/3/4/15 ಎಕರೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಹತ್ತಿಗುಡೂರ, ಯಕ್ಷಿಂತ, ಅನವಾರ, ಕೊಂಗಂಡಿ, ತುಮಕೂರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೈಯ್ಯಾಳ (ಕೆ), ಗೋಗಿ, ಕಾಡಂಗೇರಾ, ಹೋತಪೇಟ, ಐಕೂರ, ಏವೂರ, ಹಸನಾಪೂರ, ರಸ್ತಾಪೂರ, ಮಾಲಹಳ್ಳಿ, ಟಿ. ವಡಗೇರಾ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ವಸತಿ ಮಂಜುರಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿರವಾಳ, ಇಟಗಾ (ಎಸ್), ಹೈಯ್ಯಾಳ (ಬಿ), ಯಕ್ಷಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಕ್ಷಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಭೂಮಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸತ್ಯಂಪೇಟ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಛಲವಾದಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹತ್ತಿಗೂಡುರ ಶರಣರೆಡ್ಡಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸನಿ, ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಂಗೀತಾ, ಪಾರ್ವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-30-915655840</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>