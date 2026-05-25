ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಐದು ಜಾನುವಾರು ಬಲಿ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದು, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಐದು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಈ ಹಿಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 225 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿಬಿದ್ದು, 41 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ (ಟಿಸಿ) ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 250ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಸಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗಲು ಐದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಸಿಗಳು ಸುಟ್ಟಿವೆ’ ಎಂದು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೇರಾ, ತಿಂಥಿಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಣಿ, ಬಂದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿಸಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಐದು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 13 ಮನೆಗಳ ಮನೆಗಳ ಚಾವಣಿ (ಪತ್ರಾಸ್) ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 94.35 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಳ್ಹಾರ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 38.5, ಹುಣಸಗಿಯಲ್ಲಿ 52.6, ಕಮ್ಮಟಗಿಯಲ್ಲಿ 46, ಕೋಲಿಹಾಳದಲ್ಲಿ 51 ಮಿಮೀ, ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂಡ್ರಕಿಯಲ್ಲಿ 38, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 35.2, ಅರಕೇರಾ (ಬಿ) 23 ಮಿಮೀ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ 52, ಮುಂಡರಗಿಯಲ್ಲಿ 32, ಅರಕೇರಾ(ಬಿ) 55, ದೇವಿಕೇರಾ ಮತ್ತು ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ 62.3, ಯಮನೂರಲ್ಲಿ 39, ಜೋಗುಂಡಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 58, ಬರದೇವನಾಳದಲ್ಲಿ 63.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡಾ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಕಳಕಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜುಮಾಲಪುರ, ಗೆದ್ದಲಮರಿ, ಬೈಲಕುಂಟಿ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಹಾಗೂ ಬೈಲಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-30-1980255874</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>