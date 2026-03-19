ಯಾದಗಿರಿ | ಗಾಳಿ, ಮಳೆ: ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಭತ್ತ, ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಕಂಬಗಳು

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿದವು. </p>.<p>ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಯಾದಗಿರಿ, ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತು ವಡಗೇರಾ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 36 ಕಂಬಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಸುರಪುರ ವಿಭಾಗದ ಸುರಪುರ, ಶಹಾಪುರ ಮತ್ತು ಹುಣಸಗಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 9 ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಮರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮರುದಿನವೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು. </p>.<p>ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾನಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಚೆನ್ನೂರ, ಗೊಂದೇನೂರ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಭತ್ತ, ಸಜ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆ ಭತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 75 ರೈತರ ಬೆಳೆ ಮಳೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>