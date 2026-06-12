ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಹೇಳಿದರು

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ‘ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿ ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ, ಆಕಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸತ್ತರೆ ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡವರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸರಳ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯರಗೋಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸೋಮರಾಯ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುನಿಲ್ ಆನಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹ 5 ಲಕ್ಷ, ಗೊಂದೆಡಗಿಯ ರೈತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಅವರ 3 ಆಕಳು ಮೃಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ₹ 75 ಸಾವಿರ, ಶೇಖಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಎತ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ₹ 50 ಸಾವಿರ, ಹತ್ತಿಕುಣಿಯ ರೈತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಲೇರಿ ಅವರ 1 ಆಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ₹ 20 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಕಟಕಟಿ, ಮುಖಂಡರಾಸ ಈಶ್ವರಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್, ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ, ಶರಣರೆಡ್ಡಿ, ಹಂಪಯ್ಯ, ಸೋಮಯ್ಯ, ಭಾಸ್ಕರ್, ಭಾಗಣ್ಣಗೌಡ ಅಲ್ಲಿಪುರ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಗೂಡೂರು, ಶಿವಯೋಗಿ, ಮರೆಪ್ಪ ಚಡಬಾ, ನರಸಿಂಹರಡ್ಡಿ ಚಿಂತಗುಂಟಾ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-30-2621562</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>