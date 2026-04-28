‘ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ’

ಯಾದಗಿರಿ: 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಚೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಮಾದಿಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂ. ಹದನೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿ ಮೂರು ವರದಿಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳಮೀಸಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'1976ರಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಎಲ್.ಜಿ. ಹಾವನೂರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ದಲಿತರಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 57ರಷ್ಟು ಮಾದಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'2005ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರು ನ್ಯಾ.ಎ.ಜೆ. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿ, ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹೊಸ ಸೂತ್ರದಡಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್ಪಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕೆ, ಎಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಮೇತ್ರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಕುಂದಿ, ಸಿದ್ರಾಮ ಹೊಸಮನಿ, ಜಗದೀಶ ದಾಸನಕೇರಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಗರಕರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾವೂರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹಲಗಿ, ಭೀಮರಾಯ ಸಾವೂರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುರಕುಂದಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>