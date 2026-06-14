ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಮನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ 2.74 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಲಿಗೆ

<p>ಯಾದಗಿರಿ: ಜನತಾ ಮನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಹುಣಸಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ರೋಷನಬಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ರಾಯನಪಾಳೆ ನಿವಾಸಿ ಮೌನೇಶ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 318 (1), 309(4) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯು ಕೊಡೇಕಲನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಮೌನೇಶ, ಜನತಾ ಮನೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ, ಹುಣಸಗಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ರಾಜಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಳಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೌನೇಶ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗಿಡ–ಮರಗಳತ್ತ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಮಹಿಳೆಯ ಕಪ್ಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಆಕೆ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬಂದ ನಗದು ₹ 70 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ₹ 2.74 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣೆ: 3 ಟಿಪ್ಪರ್ ವಶ: ಸೈದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣೆಯ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮೂರು ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಡೇಚೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾದ ಬೆನಕನಳ್ಳಿಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಶಿವಪ್ಪ, ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೆಸರಟ್ಟಗಿ ತಾಂಡಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಠೋಡ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ತಲಾ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಾಗೂ ₹ 90 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>4,500 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ರಮ ಮರಮ್: ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ4,500 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ರಮ ಮರಮ್ ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಶಹಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೆ ಮರಮ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ನಬೀಮಾ ಹಾಗೂ ಹಿಟಾಚಿ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 4,500 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹ 15.75 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-30-1496779631</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>