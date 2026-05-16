ಸಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 64 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ

ಯಾದಗಿರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆರಾಯ ತಂಪೆರೆದ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಗರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 64 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಸಂತೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಯಿತು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಮಳೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಗರದ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಡಸ್ಥಗಿತ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ, ಕೋಳಿವಾಡ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಚಕ್ಕರಕಟ್ಟ, ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೊನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದಾಡಿತು.</p>.<p>ಸಗರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 64 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮುಡಬೋಳದಲ್ಲಿ 39, ಮದ್ರಕಿಯಲ್ಲಿ 31.5, ಗೋಗಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 19, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಮತ್ತು ಏವೂರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 16, ಶಹಾಪರ, ಚಿಂತನಳ್ಳಿ, ಕನ್ಯಕೋಳೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಹಾಗರಗಟ್ಟಗಿ, ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 5.5 ಮಿ.ಮೀ. ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>