ವೈದ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ; ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ

<p>ಸೈದಾಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು, 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೈದಾಪುರದ ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್, ಔಷಧ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೈದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರ, ರೈಲು, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮರ್ಪಕ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞ, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು, ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ 13 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 7 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 5ರಿಂದ 10 ಹೆರಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ನವಜಾತು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರೇ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಿದ್ದರೂ ದಂತ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ. ಇರುವ ವೈದ್ಯರು ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಔಷಧಗಳ ಕೊರತೆ: ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಶೀಘ್ರ ರೋಗದ ಗುಣಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಔಷಧೋಪಚಾರ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗದೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು.</p>.<p>ಎಕ್ಸ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಲ್ಲ: ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಕ್ಸ್ರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಎಕ್ಸರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p>ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಆರೋಪ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದರೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ₹2 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹3 ಸಾವಿರ, ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾದ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ತಡವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬೇರೆಡೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೋಗಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಅದು ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-30-2092439556</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>